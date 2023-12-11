Москва, 11 декабря, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Поставки автоматов АК-12 в войска по итогам 2023 года выросли почти вдвое. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».

Павел Львов/РИА Новости

«По сравнению с прошлым годом количество поставляемых автоматов модели с выросло почти в два раза», ― говорится в сообщении на сайте концерна.

В пресс-службе подчеркнули, что в целом обязательства 2023 года по изготовлению автоматов АК-12 «Калашников» исполнил в срок и в полном объёме.

Ранее глава концерна Алан Лушников сообщил, что «Калашников» выполнил контракт, предусматривающий поставку автоматов АК-12 Министерству обороны России, раньше срока. Изготовление автоматов в рамках трёхлетнего контракта «Калашников» завершил в ноябре этого года.

Автомат Калашникова АК-12 является самым современным образцом индивидуального автоматического стрелкового оружия в Вооружённых силах России. Эта модель отличается от предыдущих поколений АК повышенной точностью и кучностью, улучшенной эргономикой и готовностью к всесуточному применению, сообщили в концерне.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре концерн «Калашников» заявил о планах более чем вдвое нарастить выпуск ракет «Вихрь», управляемых артиллерийских снарядов «Китолов-2М» и зенитных управляемых ракет 9М333. Для этого создадут новые площадки по производству боеприпасов.

10 октября концерн сообщил о досрочном выполнении гособоронзаказа 2023 года на поставку зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10».