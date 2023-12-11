Вашингтон, 11 декабря, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Арест гражданина Соединённых Штатов Гонсало Лира на Украине недопустим. Об этом 11 декабря написал американский мультимиллиардер, бизнесмен, владелец компаний SpaceX, Tesla и социальной сети Х (ранее Twitter) Илон Маск в микроблоге.

TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС Илон Маск

«Он [Гонсало Лира], вероятно, подвергался пыткам за создание видеороликов. Это недопустимо», — подчеркнул Маск.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря мультимиллиардер потребовал от лидера киевского режима Владимира Зеленского объяснить арест Лира. Маск подчеркнул, что Киев совершает такие действия после того, как Вашингтон направил ему миллиарды долларов помощи.

Таким образом бизнесмен отреагировал на слова американского журналиста Такера Карлсона, рассказавшего, что Лира с июля пытают в тюрьме на Украине за критику Зеленского, однако президент США Джо Байден одобряет такие действия.

Пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) 10 декабря в ответ на заявления Маска сообщила, что Лира помещён в украинскую тюрьму за поддержку спецоперации Вооружённых сил России. В СБУ добавили, что блогер также заявлял об обстрелах Донбасса со стороны ВСУ и констатировал установление в Киеве неонацистского режима.