ЛНР, 11 декабря, 2023, 12:30 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике произошло дорожно-транспортное происшествие с большим числом пострадавших. На автодороге Т-1306 Северодонецк — Новоайдар в районе села Смолянинова военный КамАЗ врезался в бронеавтомобиль. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Инцидент произошёл утром 10 декабря. За рулём грузовика находился житель Красноярска. Он не учёл погодные условия и столкнулся со стоящим на трассе бронеавтомобилем «Торнадо», который буксировал другой бронеавтомобиль.

В результате травмы получили 13 человек, трое погибли. Пострадавших доставили в Северодонецкую, Новоардаровскую и Луганскую республиканскую клиническую больницы. Медики диагностировали у них сотрясение мозга, ушибы рук и ног, таза, переломы и раны, а также травматический шок.

От полученный травм скончались два пассажира КамАЗа и один пассажир бронеавтомобиля.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники МВД и следственного комитета.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября в Курской области в районе села Тёткина перевернулся военный КамАЗ. По предварительным данным, автомобиль одной из военных частей съехал в кювет. За рулём находился 22-летний военный-срочник. Он не справился с управлением.

В результате опрокидывания КамАЗа водитель и пассажир — также срочник — погибли на месте. Ещё одного военнослужащего госпитализировали.

Вечером 5 декабря в Краснодарском крае на участке трассы Славянск-на-Кубани — Темрюк столкнулись бензовоз марки КамАЗ и маршрутный автобус IVECO. В результате ДТП погибли три человека.