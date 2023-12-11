Севастополь, 11 декабря, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Житель Севастополя во время прогулки обнаружил в Нахимовском районе города обломки сбитой ракеты большой дальности Storm Shadow Scalp, сообщил ИА Регнум источник в силовых структурах.

РИА Новости

Ракета упала в трёх километрах от поселка Верхнесадовое. Правоохранители прибыли на место падения 10 декабря и провели осмотр.

«Изъято 6 фрагментов (не взрывоопасные) с различными маркировочными обозначениями крылатой ракеты ударного класса «воздух — земля», большой дальности «Storm Shadow — Scalp», — проинформировал источник.

Он уточнил, что речь идёт об основной и кумулятивной частях боеприпаса.

Эксперты отнесли находки ко второй степени опасности, их запрещено транспортировать. Опасные объекты уничтожат на месте 12 декабря. Также правоохранители обнаружили шесть неопасных фрагментов с маркировкой, которую наносят на ракеты Storm Shadow.

Специалисты устанавливают, кто и в какое время сбил ракету. В Нахимовском районе Севастополя находится аэродром Бельбек, на котором дислоцируются военные самолёты.

Минобороны России 30 октября сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили над Крымом все восемь ракет Storm Shadow, запущенных ВСУ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в тот день сообщил, что от обломков сбитой воздушной цели в городе пострадал один человек. Мужчина получил ранение голени.

Первый заместитель постпреда России при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский 27 октября на заседании Совбеза ООН продемонстрировал обломки Storm Shadow и других произведённых в западных странах ракет, которыми ВСУ обстреливают российские гражданские объекты. Он подчеркнул, что это вещественное доказательство использования украинской армией западного вооружения для ударов по гражданской инфраструктуре.