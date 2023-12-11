Москва, 11 декабря, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Употребление фастфуда и алкоголя приводит к энергодефициту, рассказала врач-диетолог Татьяна Жаровская в интервью радио Sputnik.

Александр Щербак/ТАСС

Фастфуд содержит насыщенные гидрогенизированные жиры.

«Например, чипсы, сухарики или любимое многими сочетание булочки и жареной котлеты будут забирать энергию, потому что организм на их переваривание тратит слишком много ресурсов», — сказала Жаровская.

Она отметила, что пищевая ценность таких продуктов весьма низкая.

Также диетолог упомянула в качестве продуктов, которые не следует употреблять, изделия из муки высшего сорта или с высоким содержанием сахара. Такие продукты быстро перевариваются, давая быстрый подъем энергии, однако уже через полчаса после их употребления снова хочется перекусить, поскольку организм не получил полезных веществ.

Отнимает силы и алкоголь, отрицательно влияя на печень, вызывая её дисфункцию.

«Часто бывает, что человек накануне выпил, пусть даже немного, и на следующий день у него нет настроения и сил, то есть энергии», — сказала Жаровская.

Диетолог посоветовала снизить употребление вызывающих энергодефицит продуктов. Фастфуд или другой вредный продукт можно позволять себе один или два раза в месяц в умеренном количестве. Эти продукты следует исключить людям с хроническими заболеваниями.

Как сообщало ИА Регнум, по словам кардиолога Вадима Закиева, снижению уровня холестерина в крови способствуют жирная рыба, овощи, оливковое масло. Он отметил, что при повышенном уровне холестерина пациентам советуют средиземноморскую диету и диету DASH, предполагающие отказ от животных жиров в пользу жирной рыбы, орехов, фруктов, овощей, оливкового масла.

По словам диетолога Дарьи Русаковой, животный белок сложно заменить какими-то другими источниками необходимых веществ, так что полностью отказываться от отварного мяса не стоит. Она посоветовала не забывать о рыбе, молочных продуктах, орехах, овощах и фруктах.