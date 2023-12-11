Одесса, Украина, 11 декабря, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Командование украинской армии совершает преступление, отправляя бойцов переправляться через Днепр. Такое мнение 10 декабря высказал обозреватель одесской газеты «Думская» Николай Ларин.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, украинские военнослужащие форсируют Днепр с использованием подручных средств и большая часть из них погибает ещё на подходе к берегу.

«Тех, кто выжил и переправился, утюжат всем, что есть в арсенале России. Оттуда не вывозят раненых. Людей просто постоянно бросают за реку — волну за волной», — написал обозреватель.

О дальнейшем прорыве не может быть и речи, так как украинские войска направляют все силы на переправу через Днепр, отметил Ларин. Генштаб ВСУ выбрал крайне плохой стиль для ведения военных действий, констатировал он.

«Командованию сил обороны необходимо срочно сворачивать эту операцию. <…> Продолжающиеся попытки выбросить морпехов на левый берег — что-то за гранью добра и зла», — резюмировал обозреватель.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 декабря в Минобороны рассказали, что десантники группировки российских войск «Днепр» обнаружили и уничтожили с помощью беспилотника «Ланцет» боевую технику украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области. Военные ВДВ России уничтожили два танка и замаскированную САУ ВСУ.

Военный эксперт Юрий Кнутов 1 декабря заявил ИА Регнум, что плацдармы украинских войск на берегу Днепра необходимо уничтожить до того, как река замёрзнет. По его мнению, после того как замёрзнет Днепр, ВСУ будет проще перебрасывать личный состав, но не технику, потому что образовавшийся на реке лёд вряд ли окажется слишком толстым.