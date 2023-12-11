Москва, 11 декабря, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину «Спутник Лайт» для профилактики новой коронавирусной инфекции с обновленным антигенным составом. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

РИА Новости/Алексей Даничев

«Антигенный состав был обновлён по заданию Минздрава России подведомственным министерству НИЦЭМ имени Гамалеи», — пояснили в министерстве.

В Минздраве добавили, что обновлённая вакцина в ходе клинических испытаний показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, а также низкую частоту значимых побочных эффектов. В лабораториях Росздравнадзора завершают государственный контроль качества первых серий препарата.

В министерстве сообщили, что регистрация позволит производителю ввести вакцину в гражданский оборот и начать поставки по заказам регионов.

Как сообщало ИА Регнум, российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» Минзрав зарегистрировал в конце марта 2021 года. Вакцину добавили в реестр лекарственных средств. Она входит в одну линейку с первой российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

С августа по сентябрь 2023 года Министерство здравоохранения РФ выдало разрешения на проведение клинических исследований трех вакцин «Спутник V», «Спутник М» и «Спутник Лайт» с обновленным антигенным профилем.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург 10 декабря заявил, что Министерство здравоохранения согласовало обновление состава вакцины против коронавируса «Спутник Лайт», изменения внесли в инструкцию по применению. По его словам, после согласования данные о 135 тысячах доз вакцины внесут в электронную систему учёта и начнётся отгрузка вакцины в регионы.

В исследовании обновленной вакцины приняли участие 50 человек. Значимых побочных эффектов выявлено не выявили. Работы завершили в середине ноября 2023 года.