Москва, 11 декабря, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Самолёт Boeing 737 с радиоактивным грузом совершил аварийную посадку в московском международном аэропорту Внуково, сообщил 11 декабря источник ИА Регнум.

РИА Новости/ Илья Наймушин

Причина неисправности — несинхронная уборка шасси. Самолёт следовал из Ханты-Мансийска и произвёл аварийную посадку в 01:40 мск.

На борту Boeing находились 104 пассажира и пять членов экипажа. Также самолёт перевозил 19 кг радиоактивного вещества, относящегося к категории опасных грузов, разрешённых к перевозке на воздушных судах при соблюдении условий хранения на период транспортировки.

Жалоб и заявлений от пассажиров не было, никто не обращался за медицинской помощью, отметил источник. Находящийся на борту опасный груз не пострадал, целостность упаковки не нарушена. Сотрудники службы авиационной безопасности Внуково не выявили нарушений при проверке груза.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря следовавший в Иркутск пассажирский самолёт авиакомпании «ИрАэро» из-за невозможности убрать шасси вернулся в аэропорт вылета в якутском посёлке Талакан.

Посадка прошла успешно. На борту воздушного судна находились сто пассажиров и шесть членов экипажа.

Сегодня, 11 декабря, военно-транспортный самолёт Ан-12 запросил аварийную посадку в аэропорту Хурба в Комсомольске-на-Амуре. Он следовал из Нижневартовска. Посадка прошла успешно.