Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве
Киев, 11 декабря, 2023, 11:35 — ИА Регнум. В Киеве прогремели несколько взрывов. Об этом 11 декабря сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.
«Киев — сообщают о взрывах», — говорится в сообщении.
Какие-либо подробности произошедшего не уточняются.
По информации украинского министерства цифровой трансформации, с 05:01 (06:01 мск) в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу.
В Министерстве обороны России пока не сообщали о каких-либо ударах по военным объектам на контролируемой киевским режимом территории.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 11 декабря в Снигирёвке в Николаевской области прогремело несколько взрывов. Украинские СМИ не сообщали каких-либо подробностей.
Вечером 10 декабря в Одесской области прогремела серия взрывов. До этого на территории региона прозвучали сирены воздушной тревоги.
Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе, а также в Одесской области. На тот момент на территории региона объявили воздушную тревогу.