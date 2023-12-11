Киев, 11 декабря, 2023, 11:35 — ИА Регнум. В Киеве прогремели несколько взрывов. Об этом 11 декабря сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Киев — сообщают о взрывах», — говорится в сообщении.

Какие-либо подробности произошедшего не уточняются.

По информации украинского министерства цифровой трансформации, с 05:01 (06:01 мск) в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу.

В Министерстве обороны России пока не сообщали о каких-либо ударах по военным объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 11 декабря в Снигирёвке в Николаевской области прогремело несколько взрывов. Украинские СМИ не сообщали каких-либо подробностей.

Вечером 10 декабря в Одесской области прогремела серия взрывов. До этого на территории региона прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе, а также в Одесской области. На тот момент на территории региона объявили воздушную тревогу.