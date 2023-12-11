Москва, 11 декабря, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Власти Европейского союза рассматривают возможность прекращение огня между Москвой и Киевом, когда украинская армия окончательно утратит наступательный потенциал. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России со ссылкой на заявление главы СВР Сергея Нарышкина.

Алексей Куденко/РИА Новости

Отмечается, что западные высокопоставленные официальные лица всё чаще говорят о том, что нужно заменить главу киевского режима Владимира Зеленского. В качестве кандидатов на его замену рассматривают главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, мэра Киева Виталия Кличко и ещё несколько лиц.

«По мнению европейцев, каждый из них в состоянии сыграть роль «украинского Пилсудского», на десятилетия создав прочный «санитарный кордон» между Россией и Европой. Такой сценарий предусматривает прекращение огня между Москвой и Киевом в момент, когда ВС Украины окончательно утратят наступательный потенциал», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря американский журнал Forbes написал, что если украинские войска решатся на новое наступление, их ожидает большее сопротивление со стороны Вооружённых сил России. По мнению автора публикации, российские минные поля оказались гораздо более серьёзным препятствием для продвижения ВСУ, чем это кто-либо предполагал.

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон 8 декабря заявил, что США разработали проигрышную стратегию контрнаступления украинской армии, которая изначально была обречена на провал. По его мнению, наступление ВСУ не имело успеха из-за отсутствия авиации и плохой подготовки украинских военных.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 1 декабря заявил, что украинские войска за шесть месяцев провалившегося контрнаступления потеряли более 125 тыс. бойцов и 16 тыс. единиц вооружения. По его словам, российские военные, напротив, расширили зоны контроля на всех направлениях и продолжают вести активную оборону.