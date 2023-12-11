Москва, 11 декабря, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытали провести ротацию войск на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Российские военные из группировки войск «Восток» эти попытки успешно пресекли. Об этом 11 декабря сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В ходе активной обороны артиллерийским огнём пресечены три попытки ротации 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Золотой Нивы и Новодонецкого», — уточнил в беседе с «РИА Новости» военный.

Он добавил, что артиллеристы нанесли удары по пунктам временной дислокации 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайного, а также по скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.

Помимо этого, авиация нанесла удары по скоплению украинских сил и техники в районе Парасковиевки.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября на южнодонецком направлении российские военные сорвали выдвижение группы пехоты ВСУ, а также пресекли две попытки ротации украинских подразделений в районах Урожайного и Павловки. Группу пехоты ВСУ уничтожили при поддержке артиллерии севернее Никольского.

Седьмого декабря российские бойцы при поддержке артиллерии сорвали ротацию киевских бойцов и подвоз боеприпасов под селом Старомайорским на границе Запорожской области и ДНР на южнодонецком направлении. Также ВС России уничтожили группу минирования 58-й мотопехотной бригады противника в районе Урожайного, поразили пункты временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке и Константиновке.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за неделю с 3 по 8 декабря потеряли более 845 бойцов и три танка на южнодонецком направлении. Под удары российских подразделений в районах Новомихайловки, Угледара, Урожайного ДНР и Левадного Запорожской области попали подразделения 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 23-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 102-й бригады теробороны.