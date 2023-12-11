Москва, 11 декабря, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Русские и украинцы составляют часть триединого народа с многовековой историей. Об этом заявил директор Службы внешней разведки и председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

Александр Вильф/РИА Новости

Он отметил, что продолжает придерживаться мнения о единстве народов, несмотря на агрессию Запада. Своими мыслями он поделился в ходе прошедшего круглого стола по изучению украинской пропаганды и борьбе с ней.

«Несмотря на серьёзно изменившиеся обстоятельства, имею в виду агрессию западного блока против России, в которой участвует Украина, остаюсь по этому вопросу на прежних позициях, а именно: русские и украинцы — это две части триединого народа», — заявил глава СВР.

Говоря о нынешних киевских властях Нарышкин выразил уверенность, что их бросят «заокеанские хозяева».

Как сообщало ИА Регнум, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник выразил мнение, что рано или поздно наступит завершение конфликта на Украине. По его мнению, он завершится переговорами с хозяевами из Запада, а не с их «марионетками» в Киеве.