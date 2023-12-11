Москва, 11 декабря, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова под присмотром врачей лечится от простудного заболевания, у неё не подтвердили COVID-19. Об этом 11 декабря рассказал директор Культурного фонда Пахмутовой Евгений Малышко.

Михаил Метцель/ТАСС Композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова

Как отметил в беседе с ТАСС Малышко, Пахмутова действительно заболела простудой.

«Ковид никакой не был подтверждён и не подтверждается. Просто под присмотром врачей лечимся, чтобы не заниматься самолечением», — сказал он.

Директор фонда добавил, что самочувствие у Пахмутовой нормальное.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря Малышко опроверг информацию о госпитализации Пахмутовой. Он отметил, что народная артистка СССР чувствует себя замечательно.

Ранее в этот же день в ряде Telegram-каналов появились сообщения об экстренной госпитализации 94-летней Пахмутовой в Москве из-за сердечного приступа.