Красноярск, 11 декабря, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Бизнесмена Анатолия Быкова приговорили к 12 годам колонии строгого режима за организацию и подстрекательство к убийству в 1998 году криминального авторитета Владимира Филиппова в Красноярске, сообщили 11 декабря в пресс-службе СК РФ.

РИА Новости/Илья Наймушин Бизнесмен Анатолий Быков

«За убийство Владимира Филиппова суд приговорил Анатолия Быкова к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве.

В Следственном комитете добавили, что Быкову, с учётом ранее вынесенных приговоров, суд окончательно назначил наказание в виде 20 лет колонии строгого режима.

Суд признал его виновным в организации и подстрекательстве к убийству Филиппова группой лиц (части 3, 4 статьи 33, пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ) в ночь с 17 на 18 июня 1998 года. Убить Филиппова он поручил лидеру подчинённой ему организованной преступной группы. Таким образом Быков решил устранить своего потенциального конкурента в криминальной среде.

Ведомство отметило, что, готовя убийство Филиппова, три участника ОПГ раздобыли два переделанных под стрельбу боевыми патронами газовых пистолета. Они выслеживали Филиппова несколько дней и в ночь на 18 июня застрелили. Участники нападения произвели не менее шести смертельных выстрелов. Убийство произошло в Красноярске возле дома №187 по улице Тимошенкова.

В пользу дочери потерпевшего суд взыскал семь миллионов рублей.

В отношении других участников убийства суд в 2015 году вынес обвинительные приговоры, отметили в СК.

Как сообщало ИА Регнум, два года назад суд признал Быкова виновным по делу об организации убийства в 1994 году Кирилла Войтенко и Александра Наумова и осудил его на 13 лет лишения свободы.

В мае 2023 года суд Красноярска приговорил Быкова к 11 годам колонии за подстрекательство к убийство и покушение на убийство в 2004 и 2005 году двух предпринимателей Андрея Грабовского и Андрея Неколова знакомый Быкова убил в начале 2005 года в Красноярске. Совокупный срок лишения свободы Быкову увеличили до 17 лет.