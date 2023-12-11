Вашингтон, 11 декабря, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена поставляла Израилю танковые снаряды в обход Конгресса. При этом Белый дом не проводил постоянную оценку того, совершает ли израильская сторона военные преступления. Об этом сообщила газета The Guardian.

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«Поддержка администрацией Байдена войны Израиля в Газе стала предметом пристального внимания после того, как выяснилось, что она в обход Конгресса поставила танковые снаряды [Израилю]», — говорится в публикации.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 10 декабря поблагодарил Байдена за вето в Совете Безопасности ООН и поставки оружия.

«Сегодня прибудет дополнительная партия важных боеприпасов для продолжения войны, по сути, она уже здесь», ― сказал Нетаньяху в начале заседания правительства.

В свою очередь, газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников признала, что в случае с Израилем США не следовали руководящим принципам, которые сам Байден установил в феврале и которые требуют, чтобы все поставки оружия иностранным правительствам подвергались тщательной и постоянной проверке данных получателя по Женевским конвенциям и другим документам.

Меморандум о политике поставок оружия исключает разрешения на его передачу, если по оценке США, его используют для совершения, облегчения или усугубления рисков военных преступлений или преступлений против человечности, включая нападения, умышленно направленные против гражданских объектов.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря Госдеп США одобрил возможную продажу Израилю танковых снарядов и оборудования к ним на 106,5 млн долларов. Как отметили в агентстве оборонного сотрудничества, входящем в структуру Пентагона, госсекретарь США Энтони Блинкен представил Конгрессу подробное обоснование того, что существует «чрезвычайная ситуация», требующая немедленной продажи правительству Израиля снарядов в интересах национальной безопасности США.

Как отмечается в документах, продажи не окажут негативного влияния на боеготовность американской системы обороны. Продажа осуществляется из запасов Сухопутных войск США.

США 8 декабря заблокировали в Совбезе ООН резолюцию ОАЭ с требованием немедленного прекращения боевых действий на территории сектора Газа и освобождения всех заложников. Соавторами документа выступили 97 стран — членов ООН. В числе голосовавших за принятие документа 13 делегаций были представители России и Китая. Против высказались США, представители Великобритании воздержались.