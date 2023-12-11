Нью-Йорк, США, 11 декабря, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин превзошёл рекорд форварда Уэйна Гретцки в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Zuma/TASS Нападающий клуба «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин

Ранее, 11 декабря, «Рейнджерс» победили в домашнем матче регулярного чемпионата с командой «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:1. Во встрече 32-летний российский хоккеист отметился одной результативной передачей.

Таким образом Панарин смог набрать очки в 11-м подряд домашнем матче нью-йоркской команды, что позволило ему побить рекорд Гретцки.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября Панарина признали звездой прошедшего игрового дня в НХЛ за то, что он набрал два очка в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». Первой звездой игрового дня признали российского нападающего клуба «Тампа-Бэй Лайтинг» Никиту Кучерова.

Панарин 13 ноября отличился двумя результативными передачами в матче с командой «Коламбус Блю Джекетс». На тот момент игрок набрал очки в 14 матчах подряд, что позволило ему повторить клубный рекорд по продолжительности результативной серии с начала сезона, а также рекорд среди россиян в НХЛ по этому показателю.