Гагра, Абхазия, 11 декабря, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Бронирования зимних туров в Абхазию в текущем году в 11 раз превысили показатели прошлого года. Об этом рассказало «РИА Новости».

Владимир Смирнов/ТАСС

«Бронирования на зимний сезон, включая новогодние каникулы, в 11 раз превышают прошлогодние. Обычно едут на восемь ночей, средний чек — 57 тысяч рублей», — сообщило издание со ссылкой на «Слетать․ру».

Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева также отметила заметно выросший спрос на Абхазию среди россиян. По её информации, новогодние поездки в Абхазию в топе наравне с Таиландом, ОАЭ и Египтом. Продажи выросли в 3,5 раза по сравнению с 2022 годом, добавила Домостроева.

Зимой Абхазия привлекает туристов тёплой погодой, а также природными и историческими достопримечательностями — пещерами и древними православными храмами и монастырями.

Транспортная доступность также немаловажный фактор при выборе этого направления российскими соотечественниками. Так, добраться туда можно на автобусе из Сочи или из Туапсе — с 2 по 7 января в Гагру ходит туристический ретропоезд «Сочи». Утром можно отправиться в Абхазию, вечером вернуться назад. Туристов возят на озеро Рица и в Новый Афон. В ходе экскурсии дегустация вина, чая, меда и сыра.

Как сообщало ИА Регнум, в России появились три новых туристических маршрута, которым присвоили статус национальных, — Санкт-Петербург, Тульская и Курская области.

По сведениям Минэкономразвития, это позволит регионам привлечь новых гостей, увеличить турпоток и претендовать на поддержку государства в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».