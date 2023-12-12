Москва, 12 декабря, 2023, 09:00 — ИА Регнум. В России появится первый отраслевой центр компетенций (ОЦК) в сфере туризма. Он поможет повысить эффективность гостиницам, ресторанам, турагентствам, экскурсионным компаниям, паркам, наземному и воздушному транспорту.

Pixabay.com Отель

«Эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК), Корпорация Кавказ.РФ и курорт Эльбрус запустили пилотный проект. По итогам получим эффективную модель управления всесезонными курортами. А Корпорация станет отраслевым центром компетенций в туризме. Будет помогать развивать курорты Северного Кавказа и не только», — отметил глава Минэкономразвития России Максим Решетников, обращаясь с приветственным словом к участникам «Дня производительности труда и наставничества».

Наработанную экспертизу в дальнейшем можно будет тиражировать и на другие регионы страны, отметил генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов. По его словам, Кавказ.РФ стал первой компанией в туристической сфере, которая принимает участие в нацпроекте «Производительность труда».

После создания ОЦК будет работать в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а внедрить инструменты бережливого производства компаниям помогают федеральные и региональные центры компетенций в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Так, аэропорт в Казани на треть сократил время обслуживания самолетов и на 23% время посадки пассажиров. На рейсах лоукостера «Победа» в международном аэропорту столицы Татарстана экспертам удалось на 27% сократить маршрут пассажира от момента получения билета до момента попадания в самолет.

Чтобы не получилось такой ситуации, когда пассажиры быстро прошли регистрацию и предполетный досмотр, а самолет при этом не готов, на 27% сократили сроки обслуживания воздушных судов. Это позволило увеличить прибыль: чем меньше самолёт стоит на земле, тем больше авиаперевозчик зарабатывает.

Процессы обслуживания воздушных судов и качество предоставляемых услуг улучшены за счёт создания нового подразделения — диспетчера перронного обслуживания (супервайзера). Появление группы специалистов, которые осуществляют оперативное управление и координацию работы в процессе подготовки самолета к отправлению, снизило число спорных ситуаций между операторами и заказчиками. А главное — минимизировало вероятность возникновения задержек авиарейсов.

Вдвое сократить путь движения спецтранспорта к самолету удалось после передислокации стоянки спецтранспорта, который участвует в наземном обслуживании самолетов. С приближением этой стоянки ближе к пассажирскому перрону возросла скорость обслуживания и значительно сократилось время реагирования в случае нештатных ситуаций.

Ещё один значимый результат казанского аэропорта — регулярность обслуживания рейсов авиакомпании выросла с 54% до 95%.

Ресторанная сеть «Теремок» в Санкт-Петербурге смогла оптимизировать два производственных потока и функциональные направления. К примеру, удалось добиться правильной организации рабочего пространства: если раньше сотрудник проходил по два километра на кухне, то теперь это расстояние составляет около 500 метров. Как следствие, значительно увеличилась скорость обслуживания клиентов.

После сотрудничества со специалистами ФЦК «Теремок» продолжает самостоятельно интегрировать инструменты бережливого производства в процессы различных подразделений, включая службу эксплуатации, кондитерский цех, склад, службу персонала и комплексное обучение.

«Мы ставили цель ежегодно в течение трех лет повышать производительность сети ресторанов на 10%, сохраняя высокие показатели качества, вкуса и сервиса. Уже видим, что движемся с опережением, за первый год рост составил 15%. В перспективе внедренные меры помогут сократить затраты, сэкономленные средства пойдут на развитие», — отметил гендиректор компании «Теремок» в Петербурге Виталий Свидовский.

В Краснодарском крае отель «Новотель Резорт Красная Поляна» за 75 минут стал готовить для заезда гостей не два, а три номера. Крупнейший горный курорт России «Роза Хутор» вступил в нацпроект и рассчитывает отладить работу санаторно-оздоровительного комплекса, в частности ускорить обработку документов гостей при заселении.

О мерах господдержки, доступных бизнесу благодаря национальным проектам России, говорили на Международном форуме-выставке «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге. Участниками этой площадки для взаимодействия крупного бизнеса с государством и ведущими технологическими компаниями стали представители 12 регионов России и 10 зарубежных стран. Более 280 компаний представили на экспозиции свои товары и достижения — от металлообработки до робототехники.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Производительность труда» призван к 2024 году увеличить темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. Прирост производительности труда к этому сроку должен превысить 20%.

На сегодня участниками нацпроекта стали порядка 5,4 тысячи предприятий из 85 регионов. Предприятия могут воспользоваться профессиональным консалтингом экспертов нацпроекта из Федерального центра компетенций и региональных центров компетенций. Половина из них уже смогла на треть повысить скорость производства и на 50% — выработку продукции. Благодаря этому компании увеличили свои доходы на 61 млрд рублей. Это в четыре раза больше, чем государство инвестировало в национальный проект за время реализации.

Закрепить эффект помогают программы повышения квалификации рабочих (обучено более 78 тысяч сотрудников) и топ-менеджмента (более 8 тысяч управленцев). Доступны и другие решения для повышения производительности труда: на платформе эффективность.рф компании могут воспользоваться поддержкой в процессе цифровой трансформации.