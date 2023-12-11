Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 11 декабря, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Военный самолёт Ан-12 успешно приземлился в аэропорту Хурба в Комсомольске-на-Амуре, сообщил 11 декабря Telegram-канал «112».

РИА Новости/ Сергей Пивоваров Самолет Ан-12

Посадку он совершил в 15:55 по-местному времени (08:55 мск).

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря Ан-12 запросил экстренную посадку в аэропорту Хурба. Военно-транспортный самолёт следовал из Нижневартовска.

На борту Ан-12 находились восемь человек экипажа.