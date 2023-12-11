Москва, 11 декабря, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия подписали новый меморандум в области лесного хозяйства. Об этом 11 декабря сообщили в правительстве России.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Последний раз аналогичный документ был подписан четверть века назад», ― говорится в сообщении на сайте правительства.

Подписи под «лесным меморандумом» в присутствии зампредседателя российского правительства Виктории Абрамченко и белорусского вице-премьера Петра Пархомчика поставили руководитель Рослесхоза Иван Советников и глава минлесхоза Белоруссии Александр Кулик.

Отмечено, что стороны планируют развивать сотрудничество в области лесного хозяйства на долгосрочной основе. В числе приоритетных направлений — совершенствование лесного законодательства стран, охрана лесов от пожаров, воспроизводство и защита лесов, а также цифровизация отрасли.

«Подписанный меморандум ― это качественно новый уровень взаимоотношений наших государств. Прошлый основополагающий «лесной документ» был принят ещё в 90-е годы, и нам стоило обновить план совместных действий для развития лесной отрасли обеих стран», ― пояснила Абрамченко.

Она добавила, что с этой целью сформируют рабочую группу, а дорожную карту по реализации меморандума подготовят уже в первом квартале следующего года.

Вице-премьер также отметила, что одним из направлений сотрудничества может стать поставка техники холдинга «Амкодор» в Россию.

Также стороны продолжат интеграцию информационных систем по учёту древесины.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон о ратификации поправок в соглашение Белоруссии с Россией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года.

Госдума 5 декабря ратифицировала соглашение, предусматривающее создание учебных центров для совместной подготовки Вооружённых сил России и Белоруссии, подписанное в Минске 28 марта 2023 года. Учебно-боевые центры, как указано в соглашении, предназначены для совместной подготовки военнослужащих, практической отработки задач боевой подготовки, повышения уровня слаженности и боевой выучки.