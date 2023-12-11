Тель-Авив, Израиль, 11 декабря, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Правительство израильского премьер-министра в течение многих лет молча приветствовало финансирование палестинского движения ХАМАС из Катара, рассчитывая, что это поможет Тель-Авиву сохранить власть и мир в секторе Газа. Об этом 10 декабря написала американская газета New York Times со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

По её информации, Катар в течение нескольких лет осуществлял финансирование Газы с гуманитарными целями, включая выплаты зарплат правительству и закупку топлива для поддержания работы электростанций. При этом, как считает разведка Израиля, эти денежные средства способствовали успешному нападению ХАМАС на израильскую территорию 7 октября.

Как заявил изданию один высокопоставленный западный дипломат, правительства государств Запада давно уверены в том, что из этих денежных средств часть идёт на ХАМАС.

«В течение многих лет правительство Катара ежемесячно отправляло миллионы долларов в сектор Газа — деньги, которые помогали поддерживать там правительство ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не только терпел эти выплаты, но и поощрял их», — говорится в публикации.

По мнению автора материала, негласная поддержка таких выплат являлась частью авантюры Нетаньяху, который верил, что такой поток денежных средств будет способствовать миру в секторе Газа, что даст ему возможность оставаться у власти. При этом критики Нетаньяху называют это решение частью стратегии по «покупке» его молчания.

Отмечается, что финансирование палестинского анклава со стороны Катара продолжалось, хотя военные армии Израиля получали планы вторжения ХАМАС, а аналитики осуществляли наблюдения за масштабными учениями около границы Газы. Часть денег при этом передавалась в присутствии офицеров разведки Израиля.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 11 декабря стало известно, что число погибших в ходе боёв в секторе Газа израильских военных выросло до 102 человек. Ранее в этот же день телеканал Al Jazeera сообщил, что военные ЦАХАЛ ведут штурм города Аль-Бира на Западном берегу реки Иордан. По его информации, военнослужащие Израиля используют при этом боевые патроны и слезоточивый газ.

Турецкая газета Hurriyet 11 декабря написала, что президент США Джо Байден в ближайшие дни может позвонить президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. По данным издания, главной темой обсуждения лидеров двух стран станет ситуация в секторе Газа.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября, когда ХАМАС обстрелял территорию Израиля ракетами, а его боевики захватили ряд населённых пунктов. В ответ на это армия Израиля начала обстрелы сектора Газа, освободила захваченные населённые пункты и в конце октября начала наземную операцию в палестинском анклаве.