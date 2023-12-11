Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 11 декабря, 2023, 09:07 — ИА Регнум. В Хабаровском крае военно-транспортный самолёт Ан-12 готовится к аварийной посадке, сообщили 11 декабря авиаслужбы.

Максим Блинов/РИА Новости

«В настоящее время в аэропорту Хурба [в Комсомольске-на-Амуре] ожидается аварийная посадка военно-транспортного судна Ан-12, летящего из Нижневартовска», — сообщили представители авиаслужб агентству ТАСС.

Уточняется, что в самолёте находятся восемь человек.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря в аэропорту Минеральных Вод (Ставропольский край) совершил аварийную посадку вылетевший из этой воздушной гавани в Санкт-Петербург лайнер авиакомпании «Россия».

На борту самолёта находились 111 человек. В результате никто не пострадал, посадка прошла успешно.