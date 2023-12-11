Анкара, 11 декабря, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден в ближайшие дни может позвонить президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом 11 декабря сообщила газета Hurriyet со ссылкой на источники.

Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Ожидается, что Байден позвонит Эрдогану, и два лидера проведут телефонные переговоры в течение нескольких дней», ― говорится в публикации.

Собеседники издания уточнили, что главным пунктом повестки дня встречи глав двух государств станет ситуация в секторе Газа. По их словам, стороны обсудят как постоянное прекращение огня, так и статус региона после завершения боевых действий.

Кроме того, президенты могут поговорить и на тему продажи Турции самолётов F-16, а также о вступлении Швеции в НАТО, заявку которой Турция до сих пор не одобрила.

Издание отметило, что если США выполнят своё обещание в отношении F-16, Турция будет склонна поддержать расширение НАТО и членство Швеции. Однако верить на слово и одобрять шведский протокол до решения Конгресса Анкара не хочет.

Как сообщало ИА Регнум, Эрдоган 8 декабря заявил, что сам не собирается звонить президенту США Джо Байдену из-за позиции США по сектору Газа, чтобы вести переговоры по событиям в этом регионе, однако не отказывается от обсуждения этого вопроса, если американский лидер сам позвонит ему.

США заблокировали в Совбезе ООН резолюцию ОАЭ с требованием немедленного прекращения боевых действий на территории сектора Газа и освобождения всех заложников. Соавторами документа выступили 97 стран — членов ООН. В числе голосовавших за принятие документа 13 делегаций были представители России и Китая. Против высказались США, представители Великобритании воздержались.

Эрдоган, комментируя этот шаг Вашингтона, подчеркнул, что справедливый мир невозможен с США, которые выступают против мира в секторе Газа. Также турецкий лидер заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН, назвав его обязательным условием. По его мнению, ООН превратилась в совет по защите и вооружению Израиля.

Байден 18 октября по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Соединённые Штаты Америки всегда будут на стороне Израиля. По словам главы Белого дома, Вашингтон также продолжит работать с Тель-Авивом и другими партнёрами США в Ближневосточном регионе с целью предотвращения ущерба гражданскому населению.