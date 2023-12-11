Эрдоган и Байден обсудят по телефону ситуацию в секторе Газа
Hurriyet: Эрдоган и Байден в ближайшие дни обсудят ситуацию в секторе Газа
Анкара, 11 декабря, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден в ближайшие дни может позвонить президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом 11 декабря сообщила газета Hurriyet со ссылкой на источники.
«Ожидается, что Байден позвонит Эрдогану, и два лидера проведут телефонные переговоры в течение нескольких дней», ― говорится в публикации.
Собеседники издания уточнили, что главным пунктом повестки дня встречи глав двух государств станет ситуация в секторе Газа. По их словам, стороны обсудят как постоянное прекращение огня, так и статус региона после завершения боевых действий.
Кроме того, президенты могут поговорить и на тему продажи Турции самолётов F-16, а также о вступлении Швеции в НАТО, заявку которой Турция до сих пор не одобрила.
Издание отметило, что если США выполнят своё обещание в отношении F-16, Турция будет склонна поддержать расширение НАТО и членство Швеции. Однако верить на слово и одобрять шведский протокол до решения Конгресса Анкара не хочет.
Как сообщало ИА Регнум, Эрдоган 8 декабря заявил, что сам не собирается звонить президенту США Джо Байдену из-за позиции США по сектору Газа, чтобы вести переговоры по событиям в этом регионе, однако не отказывается от обсуждения этого вопроса, если американский лидер сам позвонит ему.
США заблокировали в Совбезе ООН резолюцию ОАЭ с требованием немедленного прекращения боевых действий на территории сектора Газа и освобождения всех заложников. Соавторами документа выступили 97 стран — членов ООН. В числе голосовавших за принятие документа 13 делегаций были представители России и Китая. Против высказались США, представители Великобритании воздержались.
Эрдоган, комментируя этот шаг Вашингтона, подчеркнул, что справедливый мир невозможен с США, которые выступают против мира в секторе Газа. Также турецкий лидер заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН, назвав его обязательным условием. По его мнению, ООН превратилась в совет по защите и вооружению Израиля.
Байден 18 октября по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Соединённые Штаты Америки всегда будут на стороне Израиля. По словам главы Белого дома, Вашингтон также продолжит работать с Тель-Авивом и другими партнёрами США в Ближневосточном регионе с целью предотвращения ущерба гражданскому населению.