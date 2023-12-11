Вашингтон, 11 декабря, 2023, 08:56 — ИА Регнум. На протяжении последних нескольких месяцев 25 из 84 американских выборщиков, на президентских выборах в США в 2020 году отдавших свои голоса за Дональда Трампа, столкнулись с уголовным преследованием, в связи с чем многие из них отказываются голосовать за экс-главу государства в случае его выхода в финал президентской гонки в 2024 году. Об этом 10 декабря сообщила газета The Washington Post.

Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press Дональд Трамп

Отмечается, что в основном уголовные дело в отношении выборщиков связаны с подлогом, ложными показаниями и подачей фиктивных документов. При этом 10 из 25 попавших под уголовное преследование выборщиков согласились не выступать в качестве избирателей на любых выборах с участием Трампа, чтобы завершить судебный процесс положительно. Ещё 13 выборщиков подозревают в участии в заговоре, однако пока им не предъявлено обвинение.

По данным издания, уголовные дела в отношении указанных лиц связаны с «заговором фальшивых избирателей Трампа» в 2020 году, когда экс-президент вместе со своими сторонниками требовал пересмотра итогов голосования в колеблющихся штатах, так как считал сотни тысяч голосов фальшивыми.

Представители республиканцев заявили изданию, что рост числа таких уголовных дел может отпугнуть потенциальных избирателей Трампа в штатах, в которых к нему ранее относились хорошо.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря Трамп заявил, что не станет больше давать показания в суде Нью-Йорка по гражданскому иску о мошенничестве при оценке активов Trump Organization. По словам экс-президента США, он уже дал все возможные показания.

Прокуратура направила иск в суд в отношении Трампа и его компании Trump Organization в сентябре 2022 года. По её утверждению, компания завышала стоимость активов для получения более благоприятных условий по кредитам и страховке.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 10 декабря заявил, что Россия уважает американский народ и не будет комментировать возможность победы какого-либо кандидата на выборах президента США, включая Трампа.