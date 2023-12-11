Тель-Авив, Израиль, 11 декабря, 2023, 08:36 — ИА Регнум. Количество погибших в ходе боевых действий на территории сектора Газа военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) увеличилось до 102 человек. Об этом 11 декабря сообщила газета Times of Israel со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

«ЦАХАЛ сообщила о гибели четырёх солдат, включая двух резервистов… погибших в ходе боев в южной части сектора Газа», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что количество погибших во время боёв в палестинском анклаве израильских военных возросло до 98 человек.

Как передавало ИА Регнум, 10 декабря телеканал Al Jazeera сообщил, что военные ЦАХАЛ ведут штурм города Аль-Бира на Западном берегу реки Иордан. Отмечалось, что при этом израильские военнослужащие используют боевые патроны и слезоточивый газ.

Ранее в этот же день британский журнал The Economist написал, что власти США потребовали от Тель-Авива закончить военную операцию в секторе Газа до конца текущего года. По данным издания, также Вашингтон потребовал от военных Израиля принятия больших усилий для уменьшения страданий палестинцев.

В пресс-службе ЦАХАЛ 10 декабря заявили о нанесении за минувшие сутки ударов по более чем 250 объектам в секторе Газа. По словам израильских военных, они нанесли удар по объекту военной связи ХАМАС рядом с мечетью на юге сектора Газа.