Санкт-Петербург, 11 декабря, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Нью-Йорка в Ташкент, совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Александр Щербак/ТАСС

Инцидент произошёл 11 декабря в 07:35 по местному времени (05:35 мск). Причиной стало буйное поведение одного из пассажиров рейса HY102.

«Командир воздушного судна Boeing 787 принял решение произвести посадку на запасном аэродроме по пути следования. По радиосвязи было сообщено о проблеме на борту», ― говорится в сообщении авиакомпании в Telegram-канале.

После приземления пассажира, устроившего дебош, сняли с борта самолёта сотрудники полиции. Им оказался гражданин Узбекистана 1991 года рождения. Каким именно образом мужчина нарушил общественный порядок в самолёте, не уточняется.

Борт продолжил полёт в аэропорт назначения.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября самолёт, летевший из Иркутска в Москву, экстренно приземлился в Сыктывкаре из-за произошедшей на борту драки. Конфликт произошёл между двумя пассажирами. Повздоривших мужчин пытались разнять, но безрезультатно. После командир воздушного судна предупредил, что посадит самолёт в ближайшем аэропорту, если они не прекратят драку. В итоге борт сел на запасном аэродроме в Сыктывкаре.

Восьмого декабря экстренную посадку совершил летевший из Екатеринбурга в Санкт-Петербург пассажирский самолёт авиакомпании «Россия». Причиной стала смерть пассажира на борту. Во время полёта пассажиру с онкологией стало плохо. Сначала лайнер сделал несколько кругов над Пермью, а затем приземлился в аэропорту Большое Савино. Мужчину спасти не удалось.