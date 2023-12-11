Красноярск, 11 декабря, 2023, 08:23 — ИА Регнум. В Красноярске высадили двоих детей из городского маршрутного автобуса на тридцатиградусный мороз, городской департамент транспорта начал проверку после этого инцидента. Об этом 11 декабря сообщил красноярский мэр Владислав Логинов в Telegram-канале.

Андрей Самсонов/ТАСС

«Сегодня будут сделаны выводы о ситуации, произошедшей в 23-м маршруте с высадкой детей. Специалисты департамента транспорта должны встретиться с мамой, детьми и перевозчиком, чтобы разобраться в ситуации до конца», — написал он.

Логинов отметил, что высаживающего на мороз детей из автобуса перевозчика нужно лишать контракта, и подчеркнул, что не видит в этой ситуации иных решений.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября в Екатеринбурге кондуктор высадила из автобуса десятилетнюю девочку из-за того, что у неё не прошла оплата по карте. По словам матери ребёнка, деньги на карте были, однако кондуктор отказалась проводить оплату через терминал, заявив, что боится потерять работу.

В Нижневартовске 2 мая водитель собирался выгнать из автобуса глухонемую девочку, не оплатившую проезд. Другие пассажиры вмешались в конфликт и заплатили за проезд несовершеннолетней, после чего водитель продолжил поездку. При этом, по словам очевидцев, одного мальчика-безбилетника водитель выгнал.