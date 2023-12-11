Красноярск, 11 декабря, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Суд в Красноярске приговорил предпринимателя Анатолия Быкова к 12 годам лишения свободы за убийство криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году. О новом сроке сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Быков

Следствием и судом установлено, что в первой половине 1998 года Быков, желая усилить своё влияние в криминальном мире, поручил лидеру подчиненной ОПГ убить криминального авторитета Владимира Филиппова.

Два наёмных киллера выследили жертву и выстрелили в мужчину не менее шести раз.

С учётом ранее вынесенных приговоров Анатолию Быкову окончательно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

В пользу дочери потерпевшего взыскано 7 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, суд Красноярска приговорил в мае 2023 года Анатолия Быкова к 11 годам колонии за подстрекательство к убийству, чем увеличил для него совокупный срок лишения свободы до 17 лет.

В 2021 году Быкова признали виновным по делу об организации двойного убийства в 1994 году и осудили на 13 лет лишения свободы.

Суд установил, что в 2004 году Быков нанял своего знакомого для убийства двух предпринимателей и пообещал ему 50 тыс. долларов. Знакомый привлёк сообщника и расстрелял предпринимателя Андрея Грабовского в автомобиле, но тому удалось спастись. Второго предпринимателя Андрея Неколова знакомый Быкова убил в начале 2005 года в Красноярске.

Быков заплатил своему сообщнику только 10 тыс. долларов. Этот человек уже приговорён к длительному тюремному сроку за убийство.

11 лет колонии назначены Быкову в качестве наказания за подстрекательство к убийству Неколова. В связи с истечением срока давности его освободили от отбывания наказания за подстрекательство к покушению на убийство Грабовского.

Анатолий Быков возглавлял в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, занимался политикой, избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края.