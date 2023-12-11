Вашингтон, 11 декабря, 2023, 07:49 — ИА Регнум. В США настойчиво проявляется реальная внутренняя угроза — минобороны страны сталкивается с проблемой пополнения вооруженных сил. Вполне вероятно, что в скором времени власти могут ввести воинскую обязанность в стране. Об этом заявил старший научный сотрудник Института Катона, бывший специальный советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

«Реальная проблема Пентагона заключается в том, что американцы всё чаще не хотят служить даже без крупной войны. Вооруженные силы испытывают проблемы с пополнением своих рядов», — заявил эксперт.

Так, в 2023 году армия и Военно-воздушные силы Америки не достигли своих целей примерно на 10 тыс. новобранцев, в то время как военно-морской флот недосчитался 6 тыс. человек.

По мнению Дага Бэндоу, если печально известный внешнеполитический истеблишмент не откажется от своей цели доминировать, то почти гарантированно придётся ввести в США воинскую повинность. Новобранцев отпугивает конфликт на Украине, они понимают, что идёт конфронтация с ядерной державой — Россией.

«Вмешательство США в конфликты по всему миру отталкивает людей от добровольной воинской службы. Зачем какому-то новобранцу рисковать быть втянутым в катастрофическую европейскую войну?» — заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, американские руководители ради оправдания увеличения военных бюджетов рассказывают своим гражданам о вероятности прямого столкновения с Россией, для ядерной державы такая провокационная риторика недопустима, заявил 7 декабря посол России в США Анатолий Антонов.

В США вопрос о военной помощи Украине стал предметом серьёзного внутриполитического торга — республиканцы пытаются выстроить фронду инициативам Белого дома, отмечал политолог-международник, американист, директор ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Фёдор Войтоловский.