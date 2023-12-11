Токио, 11 декабря, 2023, 07:39 — ИА Регнум. Оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии подготовила проект резолюции о вотуме недоверия генеральному секретарю правительства Хирокадзу Мацуно из-за коррупционного скандала. В парламент документ может поступить до конца дня, сообщил 11 декабря телеканал NHK.

EPA/ТАСС Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно

Мацуно стал одним из фигурантов скандала в правящей Либерально-демократической партии о получении «откатов». Его, министра экономики Ясутоси Нисимура, и почти всё руководство партии подозревают в получении более 10 млн иен (около 69,4 тысячи долларов) за последние пять лет. Деньги не были отражены ни в доходах политиков, ни в отчетности партии. Только в самой крупной фракции экс-премьера Синдзо Абэ более 10 человек получили откаты на сумму свыше 10 млн иен. С сентября 2019 года по октябрь 2021 года Мацуно занимал пост генерального секретаря фракции Абэ и не мог не быть в курсе происходящего.

Ранее журналисты на ежедневных пресс-конференциях настойчиво интересовались у него об обстоятельствах, связанных со средствами партии, не менее 40 раз Мацуно уходил от ответа. Так, на вопрос о том, не собирается ли он подавать в отставку, Мацуно сказал о намерении продолжать исполнять возложенные на него обязанности.

Также в коррупционном скандале подозревают министра экономики, торговли и промышленности экономики Ясутоси Нисимуру, главу политсовета ЛДП и экс-министра экономики Коити Хагиуду, генерального секретаря ЛДП в палате советников и экс-министра экономики Хиросигэ Сэко, председателя комитета по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги, экс-министра по делам Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото.

Скорее всего, после окончания парламентской сессии 13 декабря премьер-министр Японии Фумио Кисида произведёт перестановки в правительстве и руководстве партии, отметили журналисты.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в Японии арестовали бывшего исполнительного директора оргкомитета токийской Олимпиады Ясуо Мори. Ему предъявили обвинение в коррупции и мошенничестве. Он подозревался в том, что играл ведущую роль в фальсификации заявок на получение контрактов при проведении предыгровых мероприятий и соревнований, а также в нарушении антимонопольного законодательства.