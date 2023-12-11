Минск, 11 декабря, 2023, 07:14 — ИА Регнум. В политических кругах идут дискуссии на тему трибунала для украинского руководства в разное время нахождения у власти, сообщил в эфире белорусского телеканала СТV посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Чем ближе будет к окончанию операции, <…> тем быстрее политики придут к единому мнению, каким именно будет трибунал, суд, на котором будет вынесен вердикт, где всему миру предъявят факты преступлений и какую ответственность за это понесут Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, экс-министр обороны Украины Алексей Резников и другие», — сказал дипломат.

По словам Мирошника, сейчас идут дискуссии по этому поводу, каким образом будет оформлена эта структура, пока под вопросом. Процесс будет работать не только на судебно-процессуальном треке, но и на политически-информационном поле, добавил посол.

Важно фиксировать преступления киевского режима, работа ведётся практически на всех территориях, заключил Мирошник.

Как сообщало ИА Регнум, также в эфире телеканала СTV Родион Мирошник заявил, что украинский конфликт рано или поздно закончится переговорами с западными хозяевами, а не с их марионетками в Киеве.

Он отметил неготовность Запада к переговорам, пока они не демонстрирует такого желания. Тема переговоров для них станет актуальной, когда улягутся политические амбиции, а украинцы поймут, на чьей стороне выступает действующая в Киеве власть.

Власти США должны принудить главу киевского режима Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией. Об этом написал на своей странице в соцсети X член палаты представителей республиканец Мэтт Гетц.

Сенатор США Джей Ди Вэнс считает, что «всякий с мозгами в голове» понимает, что Украине не по силам отбросить Россию к границам 1991 года. Выход из конфликтной ситуации остаётся лишь в переговорах, и как можно скорее.