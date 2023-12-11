Киев, 11 декабря, 2023, 07:06 — ИА Регнум. Руководство украинской армии совершает преступление, отправляя войска форсировать Днепр. Об этом заявил обозреватель одесской газеты «Думская» Николай Ларин.

Никита Третьяков ИА REGNUM Река Днепр

По словам журналиста, матросы вынуждены переправляться через Днепр на подручных средствах, кто на чём. Их в большинстве убивают ещё на подходе к берегу.

«Тех, кто выжил и переправился, утюжат всем, что есть в арсенале российской армии. Оттуда не вывозят раненых, просто бросают за реку», — написал Ларин.

О каком-то дальнейшем прорыве речи уже нет. Украинцы все силы кидают на форсирование реки, исполняя приказы генштаба, который выбрал «очень плохой стиль ведения боевых действий». Обозреватель призвал командование ВСУ срочно сворачивать эту операцию.

«Продолжающиеся попытки выбросить морпехов на левый берег — что-то за гранью добра и зла», — резюмировал Николай Ларин.

Как сообщало ИА Регнум, российские десантники группировки войск «Днепр» обнаружили и уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» боевую технику на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Расчёты беспилотников-разведчиков обнаружили два танка и замаскированную самоходно-артиллерийскую установку. Противник из них вёл прицельный огонь с закрытых огневых позиций по мирным жителям левобережья Днепра в Херсонской области.

Вооружённые силы Украины потеряли на херсонском направлении до 60 военных, двое украинских военнослужащих сдались в плен.