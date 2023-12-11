Лондон, 11 декабря, 2023, 06:33 — ИА Регнум. Правительство Великобритании сообщило о создании новой структуры, которая будет контролировать соблюдение частными компаниями антироссийских санкций.

Сергей Корсун ИА REGNUM Пакет санкций

С начала спецоперации власти внесли в чёрный список около 1,8 тыс. российских физических и юридических лиц, заморожено активов на сумму 23 млрд долларов.

Министерство по делам бизнеса и торговли королевства пояснило, что служба будет обладать полномочиями, которые позволят ей выписывать штрафы за нарушения и передавать уголовные дела на рассмотрение в управление по налогам и таможенным пошлинам.

Как сообщало ИА Регнум, новые санкции против России Западу важны уже не с точки зрения результата, а как информационный повод, демонстрирующий, что он продолжает поддерживать Киев. Такое мнение высказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Авиакомпания «Волга-Днепр», которая является крупнейшим грузоперевозчиком России, подал в суд на Канаду из-за антироссийских санкций.

Федеральный суд может принять решение о судьбе арестованного в Канаде самолета Ан-124 «Руслан», который был заблокирован для использования «в интересах Украины».

Британское правительство заявило, что совместно с Норвегией будет создавать и возглавлять новую коалицию по поддержке военных возможностей Украины на море.