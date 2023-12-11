Владивосток, 11 декабря, 2023, 06:22 — ИА Регнум. Во Владивостоке в ходе демонтажа на дорогу обрушилась часть здания. Видео в соцсетях опубликовали очевидцы.

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Происшествие на улице Гоголя попало на видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля. Часть стоящего у дороги здания упала на пешеходную зону.

Конструкция обрушилась в ходе демонтажа здания. В это время по дороге проезжала легковая машина, водитель успел сманеврировать. На пешеходной части в момент обрушения никого не было.

Видео с рухнувшей частью здания, в котором ранее размещалось кафе, появилось в соцсетях утром 11 декабря.

Городские власти планируют привлечь надзорные органы для оценки соблюдения требований безопасности проведения работ.

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Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года в городе Котельниче Кировской области произошло обрушение железобетонной плиты перекрытия в неэксплуатируемом здании школы на подростков. Один из них погиб, второй получил травмы. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть.

По данным следствия, 50-летний местный житель выкупил муниципальное имущество под разбор на строительные материалы. Затем он начал работы по демонтажу здания, к которым привлёк своего знакомого. Он нашёл несовершеннолетних для разбора конструкций.