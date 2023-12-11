Тель-Авив, Израиль, 11 декабря, 2023, 05:57 — ИА Регнум. Израильские военные штурмуют город Аль-Бира на Западном берегу реки Иордан, сообщил 10 декабря телеканал Al Jazeera.

Rawan.nassrallah Палестинский флаг над Рамаллой

Израильские войска применяют боевые патроны и слезоточивый газ в ходе военной операции в районе Сатех Мархаба города Аль-Бире на Западном Берегу, уточнили журналисты.

Также говорится, что ЦАХАЛ атаковала деревню Шукба к западу от палестинского города Рамалла.

Информации о погибших и задержанных нет.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря в пресс-службе израильской армии заявили о нанесении за минувшие сутки ударов по более чем 250 объектам в секторе Газа. Ночью Израиль ударил по объекту военной связи ХАМАС рядом с мечетью на юге анклава, после этого военные провели рейд на объект.

Армия обороны Израиля пообещала продолжать активные боевые действия против радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа не менее двух месяцев, однако даже после завершения интенсивных боёв договорённости с палестинским движением не рассматриваются. Израильские военные намерены продолжать локальные операции в секторе Газа, сообщило израильское радио Kan со ссылкой на источник.

Вечером 10 декабря состоялся телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. В ходе разговора Путин подчеркнул готовность России оказывать всевозможное содействие для деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях.