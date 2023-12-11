Киев, 11 декабря, 2023, 05:42 — ИА Регнум. Ночью 11 декабря в Киеве были слышны взрывы, по всей области и в городе объявили воздушную тревогу, сообщило издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Сирены воздушной тревоги зазвучали в 4:15 (5:15 мск). Перед этим местные жители сообщали о звуках мощных взрывов в Киеве.

Подробностей инцидентов и комментариев от местных властей нет.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 11 декабря в подконтрольной Киеву Снигирёвке в Баштанском районе Николаевской области были слышны взрывы.

СМИ писали о взрывах в Одессе, а также в Одесской области, где была объявлена воздушная тревога.

Генерал-полковник, командующий сухопутными войсками украинской армии Александр Сырский заявил, что российские военные продолжают наступать по всему фронту.