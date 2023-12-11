Москва, 11 декабря, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Российские десантники группировки войск «Днепр» обнаружили и уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» боевую технику на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили 11 декабря в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе «Ланцет»

Расчёты беспилотников-разведчиков обнаружили два танка и замаскированную самоходно-артиллерийскую установку. Противник из них вёл прицельный огонь с закрытых огневых позиций по мирным жителям левобережья Днепра в Херсонской области.

Запуск барражирующих боеприпасов совершили расчёты беспилотной авиации ВДВ.

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Как сообщало ИА Регнум, бойцы Воздушно-десантных войск России уничтожили барражирующими боеприпасами «Ланцет» артиллерию и станцию связи противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Российским военным удалось поразить самоходные артиллерийские установки и одну гаубицу.

Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что барражирующие боеприпасы «Ланцет» превратились в самую серьёзную угрозу для ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Он отметил, что новые модификации «Ланцетов» получили ещё большую дальность действия, и украинской армии стало трудно доставлять технику, боеприпасы и личный состав к линии боевого соприкосновения.

1 декабря на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области российские военные уничтожили «Ланцетом» штурмовик ВСУ Су-25. В сентябре на этом же аэродроме ещё один барражирующий боеприпас поразил истребитель МиГ-29 украинской авиации.