Лондон, 11 декабря, 2023, 04:58 — ИА Регнум. Вашингтон потребовал от Тель-Авива завершить израильскую операцию в секторе Газа до конца 2023 года, говорится 10 декабря в статье британского журнала The Economist.

Mignews.com Флаги США и Израиля

Издание ссылается на послание госсекретаря США Энтони Блинкена, который обозначил соответствующую позицию Белого дома в ходе недавнего визита в Израиль. Американские власти, по данным журнала, требуют от Израиля принятия больших усилий для уменьшения страданий палестинского народа, особенно на юге анклава.

При этом в публичных заявлениях чиновники США избегают называть крайние сроки для завершения еврейским государством атаки на цели палестинской группировки ХАМАС. Журналисты предположили, что для достижения успеха в секторе Газа Израилю осталось несколько недель, затем основной союзник может сократить свою военную поддержку.

По оценке издания, вероятность проведения ЦАХАЛ успешной операции низкая. В начале 2024 года США могут, скорее всего, потребовать прекратить бомбардировку сектора Газа, компания продолжится, но при меньшей интенсивности. Израиль в этом случае не сможет ликвидировать организаторов нападения 7 октября, а под контролем ХАМАС останется часть анклава, предположили авторы статьи.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC заявил, что США не поддерживают прекращение огня в секторе Газа, пока ХАМАС жив обещает новые атаки. При этом Вашингтон, по его словам, выступает за кратковременные гуманитарные паузы в боевых действиях с целью обмена пленными и завоза помощи. Блинкен добавил, что войну можно было бы остановить «уже завтра», если бы ХАМАС капитулировал.

США 8 декабря заблокировали в Совбезе ООН резолюцию ОАЭ с требованием немедленного прекращения боевых действий на территории сектора Газа и освобождения всех заложников.

Своим решением наложить вето в СБ ООН на резолюцию о немедленном прекращении огня на Ближнем Востоке США вынесли приговор мирному населению в Израиле и Палестине, подчеркнул первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Российский дипломат назвал США соучастниками кровопролития на Ближнем Востоке.