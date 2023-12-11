Лондон, 11 декабря, 2023, 04:34 — ИА Регнум. Британское правительство заявило, что совместно с Норвегией будет создавать и возглавлять новую коалицию по поддержке военных возможностей Украины на море.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

«Новая коалиция окажет долгосрочную поддержку Украине, включая обучение, оборудование и инфраструктуру для укрепления безопасности в Чёрном море», — сообщается на сайте правительства Великобритании.

Коалиция по морским возможностям будет поставлять корабли и транспортные средства ВСУ.

Министр обороны Грант Шаппс подтвердил передачу двух кораблей-минёров.

Как сообщало ИА Регнум, Россия приближается к победе в конфликте на Украине. Об этом заявил член палаты лордов Великобритании Дэниел Ханнан. По его словам, киевское контрнаступление не достигло желаемых результатов.

Российские модернизированные вертолёты Ка-52М отработали по целям ВСУ на донецком направлении.

Газета The Washington Post заявила, что победа Украины в конфликте с Россией маловероятна. Издание обратило внимание, что мировая общественность переключилась на Ближний Восток, а у ВСУ на всех фронтах преобладает неопределённость, боевой дух ослабевает.