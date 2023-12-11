Лондон, 11 декабря, 2023, 04:22 — ИА Регнум. Лондон анонсировал передачу Киеву двух минных тральщиков класса Sandown, сообщили 11 декабря на сайте британского министерства обороны.

Snsz.ru Морской тральщик

«Два минно-поисковых корабля Королевского флота передаются из состава ВМС в Вооружённые силы Украины с целью укрепления способности Украины действовать на море», — заявило ведомство.

Министр обороны Грант Шаппс отметил, что эта помощь говорит о начале новых целенаправленных усилий Великобритании, Норвегии и союзников по укреплению морских возможностей Украины в долгосрочной перспективе.

С февраля 2022 года подготовку британскими инструкторами прошли более 52 тыс. украинских военных, добавили в минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря стало известно о передаче Украине новых британских ракет Martlet. Их используют для борьбы с беспилотниками. Издание The Times не располагает данными о точном количестве поставленных Лондоном Киеву ракет. Официально британские власти не анонсировали поставки данного вооружения.

Директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев заявил, что Россия требует от Великобритании принятия мер, направленных на исключение любых форм вовлечённости британцев в украинский конфликт. По его информации, за период проведения российской спецоперации на Украине Британия передала Киеву продукцию военного назначения примерно на 6,6 млрд фунтов стерлингов. По абсолютным цифрам Лондон уступил только Вашингтону.