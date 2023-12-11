Москва, 11 декабря, 2023, 04:03 — ИА Регнум. В Министерстве обороны РФ сообщили об успехе бойцов группировки войск «Запад». Расчёты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» разбили боевую технику и живую силу украинских боевиков на купянском направлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

Бойцы огнём из самоходных артиллерийских установок «Мста-С» уничтожили замаскированные взводные опорные пункты и миномёты ВСУ. Артиллеристы применяют фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника.

«Группировки войск «Запад» теснят противника под Купянском, а артиллерия им круглосуточно помогает», — добавили в военном ведомстве.

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Как сообщало ИА Регнум, генерал-полковник, командующий сухопутными войсками украинской армии Александр Сырский заявил, что российские военные продолжают наступать по всему фронту.

Сырский признался в этом после того, как проанализировал ситуацию на линии соприкосновения с командирами ВСУ, которые сосредоточены на восточном направлении.

Если ВСУ решатся на новое наступление, то столкнутся с ещё большим сопротивлением со стороны российских войск. Об этом 10 декабря написал американский журнал Forbes, отмечая, ВС России укрепили оборону в зоне спецоперации и подготовили ещё больше препятствий для ВСУ до того, как земля начала замерзать.