Москва, 11 декабря, 2023, 03:58 — ИА Регнум. В Москве на ВДНХ 10 декабря в рамках международной выставки-форума «Россия» прошли дни Луганской Народной Республики (ЛНР) и Чеченской республики. Оба региона продемонстрировали свои достижения.

Владимир Югасов ИА REGNUM ВДНХ

В своём приветственном слове глава ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что регион впервые принимает участие в масштабной выставке в качестве полноправного субъекта.

По его словам, на площадке ЛНР представлено всё, чем славится Луганщина — от экономики и промышленности, до настоящих стальных людей.

В ЛНР перезапустили работу ряда производств, в том числе Алчевского металлургического комбината, завода ферросплавов и вагоноремонтного предприятия в Стаханове. Недавно в республике построили новый животноводческий комплекс с замкнутым циклом производства, активно восстанавливается научно-образовательный потенциал, открываются научные лаборатории в вузах.

Сейчас в регионе восстановили более 3,5 тысячи объектов экономики, инфраструктуры, соцсферы. За последний год в ЛНР удалось сделать многое для того, чтобы люди, почувствовали уют в родных городах, сказал Пасечник. По окончании фестиваля в республику приедут 40 зарубежных делегатов, подчеркнул он.

Представляя Чеченскую республику, министр экономического, территориального развития и торговли региона Рустам Шаптукаев заявил, что за пять лет в экономику Чечни было привлечено более 547 млрд рублей частных инвестиций. Почти в два раза, до 120 млрд рублей, увеличился объём ежегодных инвестиций в основной капитал.

В период с 2018 года в Чечне создали почти 13 тысяч рабочих мест, реализовано 1152 инвестиционных проекта на сумму 129 млрд рублей, сказал министр.

Среди посетителей экспозиции разыграли 10 путёвок для поездки в Чечню. Победители увидят санаторно-курортные центры республики.

Свою творческую программу на выставке представили солисты чеченских ансамблей, которые обучали посетителей национальным танцам.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября в День народного единства на ВДНХ в Москве начала работу международная выставка-форум «Россия». На ней представлены все 89 российских регионов, федеральные министерства, компании и общественные организации. В честь открытия выставки Почта России выпустила специальную марку с символикой мероприятия, тираж которой составит 72 тыс. экземпляров. Выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года.