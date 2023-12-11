Москва, 11 декабря, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Ночью 11 декабря в центре Москвы на кровле трёхэтажного здания на улице Воздвиженка, 3/5 загорелись деревянные конструкции. Прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание. О происшествии сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

76.mchs.gov.ru Пожар

По данному адресу находится Российская государственная библиотека.

Площадь пожара на крыше составила около 5 кв. метров. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Причина возгорания устанавливается.

Как сообщало ИА Регнум, в Сыктывкаре вечером 10 декабря произошёл пожар в одноподъездном восьмиэтажном жилом доме.

Спасатели эвакуировали 90 жильцов. Возгорание началось на пятом этаже.

Пожар охватил площадь в 170 кв. метров.