В Москве загорелась кровля Российской государственной библиотеки
Москва, 11 декабря, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Ночью 11 декабря в центре Москвы на кровле трёхэтажного здания на улице Воздвиженка, 3/5 загорелись деревянные конструкции. Прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание. О происшествии сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
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Пожар
По данному адресу находится Российская государственная библиотека.
Площадь пожара на крыше составила около 5 кв. метров. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась.
Причина возгорания устанавливается.
Как сообщало ИА Регнум, в Сыктывкаре вечером 10 декабря произошёл пожар в одноподъездном восьмиэтажном жилом доме.
Спасатели эвакуировали 90 жильцов. Возгорание началось на пятом этаже.
Пожар охватил площадь в 170 кв. метров.