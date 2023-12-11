Вашингтон, 11 декабря, 2023, 03:18 — ИА Регнум. Почти половина американских избирателей выразили мнение о том, что США слишком много тратят на военную и финансовую помощь Украине. Результаты опроса, проведённого социологами Мичиганского университета 5–6 декабря, опубликовала британская газета Financial Times.

США

Отмечается, что из 1004 опрошенных слишком затратной помощь Украине назвали 48% избирателей США, 11% считают её недостаточной.

Такой настрой среди американцев наблюдается в вопросе финансовой поддержки Израиля. В данном случае чрезмерными расходы назвали 40% респондентов, 30% — достаточными.

Погрешность опроса составляет 3,1 процентных пункта.

Как сообщало ИА Регнум, по результатам опроса, проведённого исследовательской компанией YouGov и телеканалом CBS News, большинство американцев недовольны политическим курсом президента США Джо Байдена в отношении конфликта Израиля в секторе Газа. Так, действия главы Белого дома на Ближнем Востоке не одобрили 61% американцев, поддержали 39%.

27% опрошенных жителей назвали самой важной проблемой для США инфляцию, нелегальную иммиграцию — 20%, 16% — «состояние демократии», военные действия в секторе Газа — 4% респондентов.