Москва, 11 декабря, 2023, 02:11 — ИА Регнум. Правительство РФ утвердило порядок, по которому граждане с ограничениями на выезд из России обязаны сдать загранпаспорта на хранение. Сделать это необходимо в течение пяти рабочих дней после уведомления о запрете.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заграничные паспорта

Документы будут храниться в МВД, ФСБ, МИД, консульских и дипломатических учреждениях. Закон вступил в силу 11 декабря. Также новым законом устанавливается перечень оснований недействительности загранпаспортов,

Несданные в положенный срок паспорта будут считаться недействительными.

Вернут загранпаспорт владельцу только после окончания ограничения на выезд.

В списке тех, кому запрещён выезд из страны: подозреваемые и обвиняемые в уголовном преступлении, должники, банкроты, военнослужащие, мобилизованные и «срочники».

Не могут свободно уезжать из России те, кто имеет доступ к гостайне (в течение пяти лет после последнего ознакомления с секретной информацией), работники ФСБ и лица, сообщившие заведомо ложные данные о себе для выезда из РФ.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий индексацию на 20% госпошлин за оформление загранпаспортов и ряда других документов.

Согласно документу, с 1 января 2024 года госпошлина за загранпаспорт вырастет на 20% и составит 6 тыс. рублей для взрослых и 3 тыс. рублей для детей до 14 лет.

Президент подписал закон, утверждающий основания для признания недействительными российских загранпаспортов.