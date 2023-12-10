Николаев, Украина, 11 декабря, 2023, 01:47 — ИА Регнум. Украинские СМИ написали о взрывах ночью 11 декабря в подконтрольной Киеву Снигирёвке в Баштанском районе Николаевской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Местные власти сообщили украинскому телеканалу «Общественное», что в Снигирёвке прогремела серия взрывов.

Подробности не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине вечером 10 декабря взрывы повторно прозвучали в Одесской области.

Ранее украинские СМИ писали о взрывах в Одессе, а также в Одесской области, где была объявлена воздушная тревога.

Российские модернизированные вертолёты Ка-52М отработали по целям ВСУ на донецком направлении.