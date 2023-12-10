Буэнос-Айрес, 11 декабря, 2023, 01:34 — ИА Регнум. На инаугурации новому президенту Аргентины Хавьеру Милей вручили жезл как один из символов власти. На нём, по его просьбе, изображены пять собак-клонов от его умершего любимца мастифа Конана.

Иван Шилов ИА Регнум Хавьер Милей

«Жезл, который поднял Милей, имеет изображение его пяти собак», — написала аргентинская газета Clarín.

Помимо изображения собак, на жезле написаны и их клички — собаки носят имена известных экономистов.

Все щенки — клоны мастифа Конана, который долгие годы был рядом с Милеем. Собака умерла в 2017 году и он решил Конана клонировать.

Как сообщало ИА Регнум, Хавьер Милей 10 декабря принёс присягу и официально вступил в должность президента Аргентины.

Милей набрал около 56% голосов избирателей. Церемония прошла в Конгрессе страны.

Милей известен своими скандалами и эпатажностью, резкими заявлениями. Сдабривается всё вышеуказанное экстравагантным поведением, благодаря которому многие в курсе и про сексуальные предпочтения президента страны, и про то, что он общается через медиума со своей мёртвой собакой.