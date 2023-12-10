Вашингтон, 11 декабря, 2023, 01:22 — ИА Регнум. Политическим курсом президента США Джо Байдена в отношении конфликта Израиля в секторе Газа недовольны большинство американцев. Этому свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией YouGov и телеканалом CBS News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Действия Байдена на Ближнем Востоке не одобрили 61% американцев, поддержали 39%. В октябре при атаке палестинцами военных баз и населённых пунктов Израиля, одобряющих было 44% респондентов, против выступали 56%.

На телеканале CBS News отметили, что данные показатели не влияют на общий рейтинг одобрения Байдена, который в целом сохраняется на уровне 41%, поскольку американцы не считают эту войну одной из главных проблем Америки.

Порядка 27% опрошенных жителей назвали самой важной проблемой для США инфляцию, нелегальную иммиграцию — 20%, 16% — «состояние демократии», военные действия в секторе Газа — 4% респондентов.

В опросе с 6 по 8 декабря принимали участие 2144 совершеннолетних американцев. Погрешность составляет 2,8 процентных пункта.

Как сообщало ИА Регнум, в газете The Wall Street Journal привели результаты предвыборного опроса в США 1500 человек, проведённого 29 ноября — 4 декабря. По его результатам, рейтинг кандидата в президенты США Дональда Трампа впервые превысил популярность действующего главы Белого дома Джо Байдена.

Так, 47% респондентов заявили о готовности проголосовать за Трампа сейчас, Байдену отдали свои голоса 43%. Кроме того, 23% опрошенных одобрили политику Байдена, 53% считают себя пострадавшими от неё. У Трампа эти цифры составили 49% и 37% соответственно.