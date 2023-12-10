Вашингтон, 11 декабря, 2023, 01:06 — ИА Регнум. Внеочередное специальное заседание Генеральной ассамблеи ООН, на которой будет вновь обсуждаться палестино-израильский конфликт, продолжится 12 декабря. Об этом говорится в распространённом сообщении официального представителя председателя Ассамблеи Дэнниса Фрэнсиса Моники Грейли.

Un.org Генассамблея ООН

Она пояснили, что возобновления работы запросили постпреды Арабской группы и Организации исламского сотрудничества в ООН.

Чрезвычайная специальная сессия созывается по требованию Совета безопасности, поддержанному семью голосами, или по требованию большинства членов ООН.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября Генассамблея вновь приняла резолюцию с призывом к Израилю покинуть оккупированные с 1967 года Голанские высоты.

За документ проголосовала 91 страна, в том числе Россия, Китай, Индия, Бразилия и Саудовская Аравия. Против выступили Соединённые Штаты Америки, Великобритания и ещё шесть государств. От голосования за принятие резолюции воздержались 62 страны.

8 декабря США заблокировали в Совбезе ООН резолюцию ОАЭ с требованием немедленного прекращения боевых действий на территории сектора Газа и освобождения всех заложников.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сказал, что США своим вето вынесли приговор тысячам жителей Палестины и Израиля.

Авторитет Совбеза ООН подорван неспособностью выполнить резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в секторе Газа, заявил Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш на открытии Дохийского форума в Катаре.

Гуманитарное перемирие не удалось установить, но это не делает призывы к нему менее необходимыми. Число жертв среди гражданского населения за два месяца военных действий абсолютно беспрецедентно, добавил генсек ООН. По его словам, помимо военных действий, им угрожает гуманитарная катастрофа и эпидемии болезней.