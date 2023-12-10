Буэнос-Айрес, 11 декабря, 2023, 00:32 — ИА Регнум. Вопрос вступления Украины в Евросоюз обсуждался в ходе краткой беседы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с главой киевского режима Владимиром Зеленским, приводит соответствующее заявление пресс-секретаря венгерского политика Берталана Хаваши агентство MTI.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

«Что касается темы вступления Украины в ЕС, премьер-министр Венгрии сообщил украинскому лидеру, что страны — члены ЕС постоянно обсуждают этот вопрос», — уточнил пресс-секретарь Орбана.

Политики встретились 10 декабря в Аргентине в ходе инаугурации президента страны Хавьера Милея.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью журналу Le Point называл Украину одним из самых коррумпированных государств мира. Также он отмечал, что бывшая советская республика не готова к вступлению в состав Евросоюза.

Орбан раскритиковал действия Киева в сфере ограничения права применения языков национальных меньшинств, в том числе венгров. Он назвал ложью отчёт Еврокомиссии о том, что четыре из семи предварительных условий вступления Украины в ЕС уже выполнены. По словам Орбана, он не намерен способствовать плохому решению ЕС по Украине.

Британское издание The Economist сообщило в начале декабря, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как и кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс, намерены помешать вступлению Украины в Евросоюз, они выступают против расширения объединения в целом. По мнению издания, политики на запланированном на середину декабря саммите планируют донести до участников встречи мысль о нецелесообразности принятия Украины в ЕС.